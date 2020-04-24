telegr wh call

Новости

Циклон остается: прогноз погоды на пятницу озвучен

24 Апрель 2020, 09:15

Звонок из РЖД: Перевозчик меняет правила покупки билетов

24 Апрель 2020, 08:15

Дальневосточный чиновник накупил еды на деньги с найденной карты

24 Апрель 2020, 07:15

Граждане скупают средства от похмелья

24 Апрель 2020, 06:15

Россияне решили меньше пить

24 Апрель 2020, 05:15

В США не смогли найти искусственного происхождения COVID-19

24 Апрель 2020, 04:15

Совладелец S7: авиа-пассажиров может стать в два раза меньше

24 Апрель 2020, 03:15

Тотальная слежка ждет российских водителей

24 Апрель 2020, 02:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Звонок из РЖД: Перевозчик меняет правила покупки билетов

поезд, плацкарт, ржд

Пассажир будет обязан предоставлять новые персональные данные при оформлении билета

Для получения проездного документа на железнодорожный транспорт в России придётся предоставить номер телефона или адрес электронной почты, сообщает ИА DEITA.RU.

ОАО «Российские железные дороги» меняет правила покупки билетов. Теперь, чтобы отправиться в путешествие по железной дороге, необходимо будет предоставить не только паспортные данные, но и контактный номер телефона или e-mail адрес, пишет «Ura.ru». Нововведение спровоцировано требованиями Министерства транспорта России, и закреплено в законе.

Мера вступит в силу уже с 23 апреля текущего года. С этого момента дополнительные персональные данные придётся предоставить как при покупке в кассах РЖД, так и на официальном сайте или при покупке через приложение на смартфоне.

Контакты для связи с пассажиром необходимы для доставки уведомлений об изменении в расписании движения поезда, если таковые будут. За услугу информирования плата взиматься не будет. Отмечается, что рекламные рассылки посредством указанных каналов связи производиться не будут. 

Читайте также:

Мужчина сбежал из обсерватора и умер

Как сохранить веру в лучшее при пандемии, рассказал психолог

Россияне останутся без банковских карт во время карантина

Софья Корф

Популярное

Россияне останутся без банковских карт во время карантина

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Россиянам дадут МРОТ по максимуму

Дальневосточники смогут выйти из дома только по цифровым пропускам
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...