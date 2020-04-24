Звонок из РЖД: Перевозчик меняет правила покупки билетов

Для получения проездного документа на железнодорожный транспорт в России придётся предоставить номер телефона или адрес электронной почты, сообщает ИА DEITA.RU.

ОАО «Российские железные дороги» меняет правила покупки билетов. Теперь, чтобы отправиться в путешествие по железной дороге, необходимо будет предоставить не только паспортные данные, но и контактный номер телефона или e-mail адрес, пишет «Ura.ru». Нововведение спровоцировано требованиями Министерства транспорта России, и закреплено в законе.

Мера вступит в силу уже с 23 апреля текущего года. С этого момента дополнительные персональные данные придётся предоставить как при покупке в кассах РЖД, так и на официальном сайте или при покупке через приложение на смартфоне.

Контакты для связи с пассажиром необходимы для доставки уведомлений об изменении в расписании движения поезда, если таковые будут. За услугу информирования плата взиматься не будет. Отмечается, что рекламные рассылки посредством указанных каналов связи производиться не будут.