Зюганов готовится к досрочным выборам президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил возможности досрочных президентских выборов, сообщает DEITA.RU.

Об этом бессменный руководитель КПРФ заявил в ходе конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа?».

По словам Геннадия Зюганова, в начале зимы 2020 года запланировано проведение форума патриотических сил. На нем планируется утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия. «И уверенно двигаться на выборы и в сентябре думские, и я не исключаю, что могут быть досрочные и президентские выборы», - подчеркнул Геннадий Зюганов.

Позже руководство КПРФ, похоже, само испугалось того, что сказало. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко, фраза главы КПРФ о досрочных президентских выборах - не догма или точный прогноз, она была сказана на внутренней конференции для мобилизации народно-патриотических сил, которые «должны быть готовы ко всему». Ющенко подчеркнул, что Зюганов не называл предполагаемой даты досрочных выборов, «он просто сказал, что не исключает, что выборы могут быть раньше 2024 года».

Дмитрий Санников