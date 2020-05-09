Зюганов попросил Путина об амнистии граждан

Геннадий Зюганов обратился к Владимиру Путину с предложением амнистировать часть граждан в честь 75-летия Победы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».



Лидер коммунистов предложил освободить из тюрем несколько категорий граждан (ветеранов, пожилых людей, несовершеннолетних, беременных) которые совершили преступления, не относящиеся к насильственным и коррупционным действиям. Также он предложил амнистировать граждан, которых осудили по экстремистской статье за оскорбление чувств верующих и за проведение митингов.

В качестве одной из причин амнистии лидер КПРФ назвал предотвращение распространения коронавирусной инфекции в тюрьмах и следственных изоляторах.

Напомним, что ранее с подобными предложениями выступали депутаты, законопроекты даже вносились в Госдуму, однако сразу же отклонялись законодателями. Весной 2020 года часть законодателей уже заявляла о том, что амнистии по случаю юбилея Победы скорей всего не состоится. На это было несколько причин, одной из которых назвали нежелание законодателей заниматься подобной деятельностью. При этом руководство ФСИН попросило главу Верховного суда не отправлять граждан в СИЗО, которые оказались переполненными.