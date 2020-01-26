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Зюганов предрек России электронное рабство
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предостерег от сильной зависимости России в сфере электроники, сообщает DEITA.RU.
Как заявил Геннадий Зюганов, выступая на заседании Государственной Думы с докладом о президентских поправках в Конституцию страны, Россия скоро попадет в электронное рабство.
«В советское время мы производили 25% мировой электроники. Сегодня — меньше 1%. Хотя та же Малайзия производит в 10 раз больше, чем Россия! Мы даже военную технику не можем обеспечить электроникой собственного производства. Сейчас какие-то решения в этой сфере начали приниматься. Но на их реализацию нужны гигантские ассигнования, для этого необходимо привлечь лучшие умы и талантливых людей», - подчеркнул Геннадий Зюганов.
Как подсчитал лидер КПРФ, «по статье «Цифровая экономика» реализация составила 24%, статья «Повышение производительности труда» не выполнена и на две трети. Заседаем, принимаем, но исполнение никто толком не контролирует!», - возмутился Геннадий Зюганов.
Дмитрий Санников