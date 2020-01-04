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Зюганов рассказал о новом налоге для всей страны
Как считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, банковская комиссия за использование Системы быстрых платежей, является дополнительным побором и налогом, сообщает DEITA.RU.
С 1 января 2020 года Центральный банк России начал брать комиссию с банков за перевод денег в рамках их собственной разработанной системы. Регулятор взимает с каждого перевода от 50 копеек до 3 рублей. Предполагается, что банки начнут поступать также со своими клиентами, однако, размер комиссии будет фиксирован процентом, а не конкретной суммой.
Как рассказал REGNUM Геннадий Зюганов, от нововведения пострадают простые люди.
«Банки, по всей видимости, переложат свои издержки на граждан России. Таким образом, для россиян данное нововведение обернётся не чем иным, как дополнительной платой за возможность перевода денег по номеру телефона», - подчеркнул Геннадий Зюганов.
По его мнению, вместо увеличения благосостояния люди получают все новые налоги и поборы.
Дмитрий Санников