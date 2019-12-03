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Новости

Россияне разорятся на лекарствах

3 Декабрь 2019, 16:30

Захарова ответила на громкое заявление Зеленского

3 Декабрь 2019, 16:15

Владельцы банковских карт Сбербанка в опасности – фото

3 Декабрь 2019, 16:00

ФБР нашло угрозу в российских развлечениях

3 Декабрь 2019, 15:57

«Выдумщик» — россияне негодуют от предложения ГИБДД

3 Декабрь 2019, 15:43

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

3 Декабрь 2019, 15:30

Штраф наложат за использование зимней резины

3 Декабрь 2019, 15:15

Путин разрешил семьям военных получать жилье по-новому

3 Декабрь 2019, 15:00

Deita TV

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

3 Декабрь 2019, 15:30

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

2020 год принесет автомобилистам новшества от отечественных законодателей, с которыми придется так или иначе мириться. Что изменится в жизни российских автолюбителей в наступающем году - в материале DEITA.RU.

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Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

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