Новости
Россияне разорятся на лекарствах
3 Декабрь 2019, 16:30
Захарова ответила на громкое заявление Зеленского
3 Декабрь 2019, 16:15
Владельцы банковских карт Сбербанка в опасности – фото
3 Декабрь 2019, 16:00
ФБР нашло угрозу в российских развлечениях
3 Декабрь 2019, 15:57
«Выдумщик» — россияне негодуют от предложения ГИБДД
3 Декабрь 2019, 15:43
Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным
3 Декабрь 2019, 15:30
Штраф наложат за использование зимней резины
3 Декабрь 2019, 15:15
Путин разрешил семьям военных получать жилье по-новому
3 Декабрь 2019, 15:00
Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным
2020 год принесет автомобилистам новшества от отечественных законодателей, с которыми придется так или иначе мириться. Что изменится в жизни российских автолюбителей в наступающем году - в материале DEITA.RU.
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