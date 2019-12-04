«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

Схема ввоза автомобилей для дальневосточников без системы ГЛОНАСС прекратила свое действие, а оператор оставляет в неведении о будущем, сообщает DEITA.RU.

Временная схема ввоза автомобилей без установки на них системы ГЛОНАСС для дальневосточников была введена год назад под конкретные обещания конкретных людей. Живешь на Дальнем Востоке? Можешь привозить себе машину раз в год для собственных нужд и не ставить систему «ЭРА-ГЛОНАСС», если хочешь. Выгода очевидна и финансовая, и энергетическая – не секрет, что система за пару дней стоянки разряжает аккумулятор малолитражки «в ноль». Но время прошло, и льгота свое действие прекратила.

Уже с 21 ноября 2019 года сертификационные центры Владивостока перестали выдавать свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) для машин без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Физически «кнопки» имеются, и поставить их можно, и машину зарегистрировать. А вот без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» никто автомобиль со складов временного хранения не выпустит. Заявления о том, что временную схему для дальневосточников продлят, уже звучали.

В частности, некоторые СМИ ссылались на слова полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева о том, что такой документ разрабатывается. Другое дело, что до сих пор постановления правительства, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым, так и не появилось. Временно хранить на складах автомобили становится невыгодным, ведь бесплатно это можно сделать лишь неделю. А дальше начинает «тикать» счетчик: 300 рублей в день, 600, 900…

Участники авторынка склоняются к тому, что дешевле будет все-таки устанавливать «ЭРУ-ГЛОНАСС». Пока же, как долго продлиться «безвременье», и будет ли возвращена схема ввоза автомобилей для дальневосточников без системы ГЛОНАСС, не знает даже оператор. Как сообщили DEITA.RU в дирекции по информации и внешним связям, АО «ГЛОНАСС» не может прокомментировать данные вопросы.

Евгений Черёмухин