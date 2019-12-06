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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Кот-таксист: видео взрывает интернет

В городе Харьков водитель такси взял в «штурманы» необычного напарника: рыжего и полосатого кота по кличке Чай, сообщает DEITA.RU.

 По словам  извозчика Александра Зигули - усатый «второй пилот» не только помогает сбросить стресс на дороге, но и привлекает клиентов. Такой оригинальный маркетинговый ход не сработал бы, если бы у особенного кота Чая не был развит вестибулярный аппарат.

 Таксист признался, что искал «рыжего» везде - начиная от зоомагазинов и заканчивая друзьями и знакомыми. Однако Чай нашёлся в неожиданном месте - на автомойке.

 

Евгений Черемухин

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