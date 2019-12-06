Кот-таксист: видео взрывает интернет

В городе Харьков водитель такси взял в «штурманы» необычного напарника: рыжего и полосатого кота по кличке Чай, сообщает DEITA.RU.

По словам извозчика Александра Зигули - усатый «второй пилот» не только помогает сбросить стресс на дороге, но и привлекает клиентов. Такой оригинальный маркетинговый ход не сработал бы, если бы у особенного кота Чая не был развит вестибулярный аппарат.

Таксист признался, что искал «рыжего» везде - начиная от зоомагазинов и заканчивая друзьями и знакомыми. Однако Чай нашёлся в неожиданном месте - на автомойке.

Евгений Черемухин