Кот-таксист: видео взрывает интернет

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В городе Харьков водитель такси взял в «штурманы» необычного напарника: рыжего и полосатого кота по кличке Чай, сообщает DEITA.RU.
По словам извозчика Александра Зигули - усатый «второй пилот» не только помогает сбросить стресс на дороге, но и привлекает клиентов. Такой оригинальный маркетинговый ход не сработал бы, если бы у особенного кота Чая не был развит вестибулярный аппарат.
Таксист признался, что искал «рыжего» везде - начиная от зоомагазинов и заканчивая друзьями и знакомыми. Однако Чай нашёлся в неожиданном месте - на автомойке.
Евгений Черемухин
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