Штраф в тридцать тысяч — самое жесткое наказание за нарушение правил дорожного движения в России, разумеется, если не считать лишения права управлять транспортным средством. За что ГИБДД назначает такие огромные штрафы, разбиралось ИА DEITA.RU.

Первое и главное — это управление автомобилем в пьяном виде. За такое нарушение придется не только расстаться с тридцатью тысячами рублей, но и с водительским удостоверением на два года.

Передавать права пьяному знакомому или тому, кто никогда не получал водительского, тоже не следует. Необдуманный поступок оставит владельца авто без тридцати тысяч в кармане.

Отказ от медицинского освидетельствования сегодня приравнивают к состоянию алкогольного опьянения, потому минус тридцать тысяч из семейного бюджета для тех, кто игнорирует требование инспекторов ГИБДД.

Не стоит пить и употреблять наркотики сразу после дорожно-транспортного происшествия. Если хочется «накатить», сначала следует оформить все документы, а потом уже выпивать. Иначе крупный штраф обеспечен.

Екатерина Брязгунова