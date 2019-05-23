Форест, не беги: Владивосток против статуса беговой столицы. Опрос
Жители дальневосточной столицы возмущены регулярным перекрытием дорог, сообщает DEITA.RU.
Владивосток признали беговой столицей России. Но, да простят нас любители бега, на наш взгляд, гордиться тут нечем. Бег – это, конечно, хорошо, полезно для здоровья и все такое, но почему нужно бегать именно по дорогам? Авторитетно заявляем: бег по асфальту вреден для коленей, а по центру города - для психики горожан! Постоянные перекрытия немногочисленных центральных улиц города ставят город колом, провоцируя серьезные пробки.
Жители Владивостока каждый раз возмущаются в соцсетях: «Почему нельзя бегать вдоль моря, на Русском острове, например?», «Просто из-за прихотей нескольких десятков, ну может сотен человек страдают сотни тысяч горожан!».
Редакция DEITA.RU решила спросить у горожан, поддерживают ли они забеги по центральным улицам столицы.