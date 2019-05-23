Жители дальневосточной столицы возмущены регулярным перекрытием дорог, сообщает DEITA.RU.

Владивосток признали беговой столицей России. Но, да простят нас любители бега, на наш взгляд, гордиться тут нечем. Бег – это, конечно, хорошо, полезно для здоровья и все такое, но почему нужно бегать именно по дорогам? Авторитетно заявляем: бег по асфальту вреден для коленей, а по центру города - для психики горожан! Постоянные перекрытия немногочисленных центральных улиц города ставят город колом, провоцируя серьезные пробки.

Жители Владивостока каждый раз возмущаются в соцсетях: «Почему нельзя бегать вдоль моря, на Русском острове, например?», «Просто из-за прихотей нескольких десятков, ну может сотен человек страдают сотни тысяч горожан!».

Редакция DEITA.RU решила спросить у горожан, поддерживают ли они забеги по центральным улицам столицы.