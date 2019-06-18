О чём попросить Путина?

Президент России ответ на самые актуальные вопросы граждан, сообщает DEITA.RU.



20 июня в 12.00 по Москве главные телеканалы и радиостанции страны будут транслировать традиционную "Прямую линию" Владимира Путина, в ходе которой у каждого жителя будет возможность спросить главу государства о том, что его беспокоит больше всего.

Кроме этого, как показывает практика предыдущих эфиров, президента можно напрямую попросить оказать содействие в разрешении той или иной жизненной ситуации. Обычно, в таких случаях проблемы, существовавшие годами, решаются очень быстро.

DEITA.RU хочет узнать, о чём бы вы попросили Владимира Путина если бы вам выпала возможность это сделать?

Выберите подходящий вариант ответа, помня о том, что, например, жители Алтая попросили российского лидера избавить их от назойливых комаров.

Совсем скоро мы подведём результаты голосования и узнаем, что волнует наших читателей больше всего.

Дмитрий Шевченко