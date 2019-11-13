Опрос: Что вы будете делать на новогодних каникулах?

Новости
Денежное довольствие солдат вырастет вдвое
13 Ноябрь 2019, 12:20
Дело в суд: водитель фуры может получить 7 лет за смерть семьи на рухнувшем мосту
13 Ноябрь 2019, 12:00
Плоские тарифы для всех: губернатор решает проблему Дальнего Востока
13 Ноябрь 2019, 11:40
Александр Ролик: «Принимаемый проект бюджета - бюджет социальной ответственности»
13 Ноябрь 2019, 11:31
Почти 200 школьников вступили в ряды органов ученического самоуправления в Приморье
13 Ноябрь 2019, 11:30
Власти, врачи и силовики: в Приморье объявили войну наркозависимости
13 Ноябрь 2019, 11:21
Путин подписал важный закон для россиян
13 Ноябрь 2019, 11:20
В Приморье 7 тысяч школьников теперь безошибочно определяют инсульт
13 Ноябрь 2019, 11:03
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