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Новости

Денежное довольствие солдат вырастет вдвое

13 Ноябрь 2019, 12:20

Дело в суд: водитель фуры может получить 7 лет за смерть семьи на рухнувшем мосту

13 Ноябрь 2019, 12:00

Плоские тарифы для всех: губернатор решает проблему Дальнего Востока

13 Ноябрь 2019, 11:40

Александр Ролик: «Принимаемый проект бюджета - бюджет социальной ответственности»

13 Ноябрь 2019, 11:31

Почти 200 школьников вступили в ряды органов ученического самоуправления в Приморье

13 Ноябрь 2019, 11:30

Власти, врачи и силовики: в Приморье объявили войну наркозависимости

13 Ноябрь 2019, 11:21

Путин подписал важный закон для россиян

13 Ноябрь 2019, 11:20

В Приморье 7 тысяч школьников теперь безошибочно определяют инсульт

13 Ноябрь 2019, 11:03

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Опрос: Что вы будете делать на новогодних каникулах?

Новый год

Россиянам, которые еще не успели определиться с отдыхом на новогодние праздники и зимние каникулы, предлагают беспроигрышный вариант – сделать ставку на "Горный воздух" на Сахалине. Снег, впечатления, отличное настроение и адреналин!

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