Опрос для родителей: требуют ли с вас в школах и детских садах деньги?

Пожалуй, самая частая проблема, с которой сталкиваются родители, это школьные поборы. Многие жалуются на то, что их буквально вынуждают платить за ремонт, новые окна, шторы, воду и подарки.

Только в понедельник ИА DEITA.RU писало о том, что родители младшеклассников из владивостокской школы пожаловались на то, что руководство требует с них деньги на полный ремонт класса. И это помимо других взносов.

DEITA.RU решило узнать, насколько массова эта проблема в крае: с вас требуют оплачивать школьные или детсадовские нужды?