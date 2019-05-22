Опрос: Как наказывать пьяных водителей?

Предложение МВД лишать пьяных водителей автомобилей вызвало бурную дискуссию среди граждан. Кто-то считает такое наказание слишком жестоким, а кто-то наоборот, видит в любителях выпить за рулём преступников, достойных самой тяжёлой кары.

DEITA.RU предлагает вам ответить на вопрос о справедливом наказании для тех, кто рискует своей собственной жизнью и жизнями окружающих и садиться управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения.

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