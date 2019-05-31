Опрос: как вы относитесь к запрету кальянных в ресторанах и кафе

В пятницу в СМИ появилась новость о том, что в ресторанах могут запретить курение кальянов, сообщает DEITA.RU.



В Минздраве поддержали идею запрета на курение кальянов в ресторанах и барах. В ведомстве также отметили, что всегда поддерживают все запреты, которые позволят снизить потребление табака.

Специалисты Минздрава также отметили, что исследования подтверждают вред, которые наносит курения кальянов организму. Так, курение кальяна увеличивает давление, снижает лёгочную функцию и провоцирует сбои в работе иммунитета.

Редакция ИА DEITA.RU решила выяснить, как относятся россияне к запрету кальянов в барах и ресторанах.