Опрос: Как вы относитесь к заявлению о передаче Курил Японии

В четверг, 15 августа, новость о том, что Россия готова передать два острова Курильской гряды Японии, грянула, как гром среди ясного неба. Такое заявление с уточнением о необходимости сначала подписать мирный договор и признать итоги Второй мировой войны, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на молодежном форуме «Территория смыслов» в Московской области, сообщает DEITA.RU.

Понятно, что эту сенсационную новость все уважающие себя СМИ растащили как горячие пирожки. При этом тут же дописали, что министр назвал условия передачи двух Курильских островов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, уточнила, что журналисты извратили слова Лаврова.

К разговорам подключились и россияне, которые высказывают свое мнение относительно данной проблемы, насчитывающей почти семь десятков лет. По сути, мнения разделились и если передавать их кратко, то они сводятся к следующим пунктам:

пусть отдают,

это все игра слов, никто никакие острова не отдаст, потому что Япония никогда не пойдет на условия, которые прописаны в Мирном договоре,

откуда вообще у властей возникает мысль, что российскую территорию можно кому-то за что-то передать. Об этом и речи не должно быть. В общем, данную категорию граждан возмущает сам факт затрагивания данной темы.

В связи с этим ИА DEITA.RU решило спросить у читателей, а как вы относитесь к заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова о передаче Курил Японии.

Екатерина Брязгунова