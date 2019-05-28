Опрос: китайский ли у вас телефон?

DEITA.RU проводит опрос среди своих читателей.

В мире вовсю разгорается торговая война США и Китая, результатом которой стало прекращение поддержки операционной системы Android на смартфонах марки Huawei. Пользоваться устройствами всё ещё можно, однако обновить софт и загружать обновления приложений уже не получится.

Эксперты говорят о том, что у этого прецедента будут долгоиграющие последствия. В частности, под американские ограничения могут попасть и другие производители смартфонов, техники и вообще любые игроки телекоммуникационной индустрии Китая.

В этой связи, возможно, в пору задуматься о смене своего гаджета. А какой он у вас сейчас?

Выберете свой вариант из предложенных и совсем скоро мы подведём результаты опроса.