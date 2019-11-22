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Опрос: кто должен убирать снег?
Коллапс, возникший во Владивостоке после прохождения снегопада, привел к поиску и наказанию виновных. Отстранен от должности руководитель предприятия, что отвечало за уборку снега на городских улицах. Шесть различных управляющих компаний заплатят штраф за неубранную вовремя территорию. Но кто же должен, по Вашему мнению, убирать снег?
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