Опрос: Платите ли вы за вывоз мусора?

Строка оплаты за вывоз мусора в квитанциях ЖКХ должна появиться у приморцев только через полгода, однако в редакцию DEITA.RU регулярно поступают сообщения от жителей о том, что ее уже взимают. Редакция уже проводила соответствующий опрос, тогда более 65% опрошенных отметили, что в их квитанциях не только появилась новая строка, но и значительно увеличилась сумма оплаты за услуги ЖКХ. На фоне недавних заявлений краевых властей о том, что мусорный тариф будет утвержден только в октябре, а вступит в силу в январе 2020 года, редакция DEITA.RU решила снова проверить работу УК компаний и опросить жителей Приморья. Итак:

«Есть ли в ваших квитанциях ЖКХ строка - за вывоз мусора?»