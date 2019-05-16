«Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?» — таким довольно известным вопросом, некогда вложенным в уста Остапа Бендера, редакция DEITA.RU хочет озадачить своего читателя.

Согласно результатам опроса, проведенного специалистами «Ромира», для нормальной жизнь российской семье из трех человек нужно не менее 78 тысяч рублей в месяц. При этом около 25 процентов опрошенных заявили, что им достаточно и 40–60 тысяч рублей. Еще более половины респондентов заварили, что нормально жить можно на сумму 60–120 тысяч.

По словам Анны, которая одна воспитывает дочь, когда зарплата была 38 тысяч рублей, деньги заканчивались на пятый день. «Заплатишь за квартиру, кружки ребенку, кредит и все — денег нет. Оставшийся живешь, занимая и растягивая деньги», — уверяет она.

В свою очередь, Жанна, которая вместе с мужем поднимает дочь, уверяет на «общедомовые» нужды хватает 50 тысяч. «На эти деньги мы оплачиваем кредит, услуги ЖКХ, откладываем на ремонт автомобилей, платим за тренировки ребенку и, разумеется, покупка продуктов, — сказала женщина и добавила, что в эту сумму не входит покупка одежды, бензин, походы в кино и так далее.

Нина, снимающая с мужем квартиру, уверяет, что минимум для жизни нужно 100 тысяч рублей. «Когда у нас доход на двоих был меньше 100 тысяч, нам совсем не хватало. Куда только деньги девались?» — задается она вопросом.

Екатерина Брязгунова