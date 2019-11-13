Опрос: Согласитесь ли вы стать волонтером, если представится такая возможность?

Да, конечно, если нужно будет, с удовольствием помогу людям

А почему бы и нет, если будет время и силы, включусь в какой-нибудь проект

Смотря в какой сфере, помочь бездомным животным - это одно, а волонтер в больнице - совсем другое

Нет, это слишком большая ответственность