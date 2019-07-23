Шокирующее известие потрясло Россию утром во вторник, 23 июля, сообщает DEITA.RU.

В палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, накануне своего дня рождения погибла десятилетняя девочка, еще трое детей находятся в тяжелом состоянии в больнице поселка Солнечный.

Пожар вспыхнул около трех часов ночи, уже через 10 минут на место трагедии прибыли спасатели. Потушили все оперативно, однако огнем были уничтожены 20 палаток из 26.

Самым шокирующем в этой истории, вероятно, является то, что разрешения на деятельность палаточный лагерь не имел. Хотят там отдыхали практически 190 детей. Проверки, конечно, проводились, как отмечается на сайте правительства Хабаровского края. Так, 11 июля на турбазе была проведена плановая проверка, на вопрос, а что за палатки, директор пояснил: «палатки необходимы для экстремальных игр».

Как на турбазе появился палаточный лагерь, теперь предстоит разобраться следователям СУ СК России по Хабаровскому краю. Однако ни ответ на этот вопрос, ни один миллион рублей, который выплатят родителям погибшей девочки, никак не умалят масштаба трагедии. Ведь это далеко не первый лагерь в России, в котором массово пострадали дети.

Достаточно вспомнить историю с отравлением детей в приморском лагере. Тогда, 9–10 июля, за помощью обратились около 70 детей, госпитализированы с отравлением были порядка 20 человек, среди которых был один вожатый.

Отметим, за первую неделю июля на Дальнем Востоке было зафиксировано четыре случая массового отравления детей. Возбуждено три уголовных дела по фактам массового заболевания детей в оздоровительных лагерях.

Отсюда возникает вопрос, а вам не страшно отправлять ребенка в лагерь.