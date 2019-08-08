Даже в собственной квартире пенсионер не застрахован от уловок любителей лёгкой наживы. Незваные гости приходят с «добрыми» намерениями, а уходят с приличной суммой, обманом добытой у доверчивого человека, сообщает DEITA.RU.

В сети появляется всё больше сообщений о вероломном обмане пенсионеров. В дверь стучатся теперь не просто продавцы – вымогатели маскируются под различные службы, которые обслуживают жилые помещения. Играя на желании пенсионеров обезопасить своё здоровье и сэкономить деньги, аферисты лишают пожилых людей части и без того невеликой пенсии.

Так, в одном из случаев, сын пострадавшей описал схему работы мошенников. К женщине пожаловали некие специалисты, и продали ей устройство, которое будет обнаруживать утечку воды. По словам мошенников, устройство начнёт издавать сигналы, если утечка воды будет обнаружена. За прибор пострадавшая отдала 9 тысяч рублей, при условии, что это вся наличность, которая была в доме. То есть теоретически, «чудо-прибор» мог стоить и дороже, будь у матери рассказчика чуть больше денег при себе.

Примечательно, что преступники оформляют договор с «клиенткой». Тем самым они убивают сразу двух зайцев. Во-первых, стараются себя обезопасить – подпись стоит, значит жертва добровольно рассталась с деньгами, вроде «сама виновата». Во-вторых, доставая важные бумажки перед растерянной женщиной, аферисты создают видимость серьёзной организации.

Когда сын посетил мать и разобрал прибор, внутри оказалось лишь питание от батарейки и динамик. Как считает рассказчик, ни о какой утечке прибор просто физически сообщить бы не смог.

Другие пользователи сети также поделились схемами мошенников. Так, к другой пенсионерке несколько раз наведывались «специалисты» - то из службы окон, то мастера по вентиляции. В первом случае аферисты в ущерб конструкции окна поставили приспособление для лучшей циркуляции воздуха, во втором – разломали вентиляцию, пообещав починить всё завтра. Забрав деньги, мошенники ушли. В этих случаях также фигурировал договор.

Зачастую пенсионеры – будто маленькие дети, которым нужно напоминать, что не стоит пускать в квартиру незнакомых дядей. Если незнакомцы уже стоят на пороге, необходимо сохранять бдительность, невзирая на наличие «договора». Если товар заинтересовал покупателя, желательно сначала посоветоваться с родными.

Софья Корф