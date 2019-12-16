Сделать ли 31 декабря выходным? Голосование

31 декабря в этом году выпадает на вторник. Этот день объявлен рабочим днем по всей стране, сообщает DEITA.RU.

По усмотрению глав регионов последний день уходящего года может стать выходным. Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что, принимая решение, он, прежде всего, будет ориентироваться на мнение жителей края.

В связи с этим редакция DEITA.RU проводит опрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в Приморье.

Екатерина Брязгунова